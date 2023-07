Fête du square Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Fête du square Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes, 26 août 2023, Rennes. Fête du square Fernand Jacq Samedi 26 août, 16h00 Square Fernand Jacq Gratuit De 16h à 23h

La grande fête de quartier revient cette année ! Voici le programme : 16h-18h30 : la mini-ferme avec Du sourire au Lien

16h-16h30 / 18h-18h30 / 19h-19h30 : fanfare la Groove Compagnie

19h : pique-nique au parc (apportez votre repas ou quelque chose à partager)

20h : concert Macadam Singers (chansons du cinéma américain)

21h30 : ciné plein-air avec le film Little Miss Sunshine Partenaires : Cet été a Rennes, Maison de Quartier Francisco Ferrer, La Maison du Ronceray, Association du Sourire au lien, La Groove compagnie, Clair Obscur Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

