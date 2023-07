Après-midi jeux, lectures et spectacle Square Fernand Jacq Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Après-midi jeux, lectures et spectacle Square Fernand Jacq Rennes, 20 juillet 2023, Rennes. Après-midi jeux, lectures et spectacle Jeudi 20 juillet, 16h30 Square Fernand Jacq Gratuit La Maison de quartier Francisco Ferrer, la bibliothèque du Landry et la direction de quartier Sud Est proposent aux habitant·e·s de se retrouver au Parc Fernand Jacq. Au programme: lectures

jeux en bois

jeux en bois
activités créatives

A 18h30 : Histoire de Korrigans, contes mis en scène de et par Claire Heude de l'Atelier Théâtre 35

Square Fernand Jacq
Jardin Gérard Philipe, Rue Pierre le Tullier, 35200 Rennes, France
Rennes 35200 Bretagne

