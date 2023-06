Los Hermanos Pouyé, concert argentin Square Fackler L’Île-Saint-Denis L'Île-Saint-Denis Catégories d’Évènement: L'Île-Saint-Denis

Los Hermanos Pouyé, concert argentin
Samedi 22 juillet, 19h00
Square Fackler
Libre accès

Venez vivre un voyage musical au cœur de la musique argentine, entre chansons intimistes et pièces résolument festives !

Square Fackler
23B rue Arnold Géraux 93450 L'Île-Saint-Denis
L'Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France

