D-Construction, de la compagnie Dyptik Square Fackler L’Île-Saint-Denis L'Île-Saint-Denis Catégories d’Évènement: L'Île-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis D-Construction, de la compagnie Dyptik Square Fackler L’Île-Saint-Denis, 19 juillet 2023, L'Île-Saint-Denis. D-Construction, de la compagnie Dyptik Mercredi 19 juillet, 19h00 Square Fackler Libre accès Spectacle décoiffant et puissant, D-construction nous parle de liberté et d’émancipation grâce aux 6 danseurs de la compagnie Dyptik qui puisent leur énergie aux sources du hip-hop. Square Fackler 23B rue Arnold Géraux 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France Parc public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T20:00:00+02:00

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T20:00:00+02:00 ©Cie Dyptik Détails Catégories d’Évènement: L'Île-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Square Fackler Adresse 23B rue Arnold Géraux 93450 L'Île-Saint-Denis Ville L'Île-Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Square Fackler L'Île-Saint-Denis

Square Fackler L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'ile-saint-denis/

D-Construction, de la compagnie Dyptik Square Fackler L’Île-Saint-Denis 2023-07-19 was last modified: by D-Construction, de la compagnie Dyptik Square Fackler L’Île-Saint-Denis Square Fackler L'Île-Saint-Denis 19 juillet 2023