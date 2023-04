Visite guidée du square Lechten Square Émile Lechten Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Visite guidée du square Lechten Square Émile Lechten, 3 juin 2023, Belfort. Visite guidée du square Lechten Samedi 3 juin, 14h00 Square Émile Lechten Entrée libre Jardin emblématique de la ville de Belfort, le square Lechten a récemment bénéficié d’une opération de renouvèlement de son patrimoine arboré.

Au travers d’une visite guidée organisée par le service « Cadre de Vie », venez découvrir la soixantaine de nouvelles espèces récemment implantées. Sélectionnés en fonction de leur résilience aux changements climatiques, des sujets tels que l’arbre de fer, le sapin de Chine, ou encore le charme du Caucase vous surprendront par leur atypisme.

Cette promenade didactique permettra d’échanger sur les particularités du lieu (statuaire, historique…), et sera l’occasion de communiquer sur les modes de gestion/techniques employées (mosaiculture, élagage) sur ce site. Square Émile Lechten Avenue Jean Jaurès-Rue de Mulhouse 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté Le square Lechten en hommage au 1er chef jardinier de la ville de Belfort est bien connu des Belfortains. Créé en 1928, il est un des rares jardins réguliers publics réalisé en Franche-Comté dans la première moitié du XXème siècle. Le parc présente un bel ensemble paysager et des parterres floraux traités en mosaïculture. Rue Jean Jaurès ou Rue de Mulhouse, Parking du musée d’art Moderne, Donation JARDOT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

