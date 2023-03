Visite de l’îlot 31 (Boulevard de Lattre de Tassigny) *NOUVEAUTÉ* Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan

Visite de l’îlot 31 (Boulevard de Lattre de Tassigny) *NOUVEAUTÉ* Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste, 28 avril 2023, Royan. Visite de l’îlot 31 (Boulevard de Lattre de Tassigny) *NOUVEAUTÉ* Vendredi 28 avril, 11h00 Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste 4,50€ / Réservation conseillée Bénéficiant d’une implantation privilégiée entre le rond-point de la Poste et la Tache verte, l’îlot 31 est composé de petits immeubles à vocation commerciale et résidentielle. Achevé et livré en 1960, il témoigne de l’implication et du talent de son concepteur, l’architecte Marc Quentin, dans la Reconstruction de Royan. Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste Tâche verte, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T11:00:00+02:00 – 2023-04-28T12:00:00+02:00

2023-04-28T11:00:00+02:00 – 2023-04-28T12:00:00+02:00 Artgrafik, D.Bibbal

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste Adresse Tâche verte, 17200 ROYAN Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste Royan

Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

Visite de l’îlot 31 (Boulevard de Lattre de Tassigny) *NOUVEAUTÉ* Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste 2023-04-28 was last modified: by Visite de l’îlot 31 (Boulevard de Lattre de Tassigny) *NOUVEAUTÉ* Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste Square Elie Pelletier (Tache Verte), face à la Poste 28 avril 2023 face à la Poste Royan Royan Square Elie Pelletier (Tache Verte)

Royan Charente-Maritime