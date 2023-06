La Guinguette de La Ressourcerie Créative fête la musique ! Square du Serment-de- koufra Paris, 21 juin 2023, Paris.

? Célébre la Fête de la Musique à La Guinguette ?

La Guinguette t’ouvre ses portes pour une soirée spéciale Fête de la Musique !

Rendez-vous le 21 juin de 17h à minuit pour une soirée extraordinaire remplie de musique enivrante et d’ambiance festive ?

Au programme :

William Peel

Marcia de Carvalho & Rosilvado

Miss BrumNa

Sarah et les keurs sauvages

Et bien d’autres…

Que tu sois amateur de tous genres musicaux, danseur invétéré ou simplement à la recherche d’une soirée animée, notre guinguette est l’endroit idéal pour célébrer la Fête de la Musique et passer un moment mémorable entre amis.

N’hésite pas d’inviter tes proches et partager cet événement ! Et suis la page Instagram et Facebook de La Guinguette pour avoir toutes les informations

? Date : le 21 juin

⏰ Heure : de 17h à minuit

? Lieu : Square du Serment de Koufra, av. de la porte de Montrouge, 75014 PARIS

Pour voir l’événement c’est par ici :

https://www.facebook.com/events/786120899884578

Square du Serment-de- koufra 187 Rue de la Légion Étrangère, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France https://www.paris.fr/equipements/square-du-serment-de-koufra-1773 [{« link »: « https://www.facebook.com/events/786120899884578 »}] Ce vaste jardin paysager a été créé en 1930. Il est rythmé par une végétation tantôt dense, tantôt dégagée, offrant une nature généreuse à découvrir aux beaux jours sur ses pelouses accessibles au public.

Quelques hêtres et une statue de Armand Martial « La Baigneuse » (1958) ajoutent au charme de ce jardin de quartier, qui est investi par les enfants qui y disposent d’un grand nombre d’activités, de structures à grimper, destinées à la fois aux petits et aux plus grands, et d’une piste de rollers de 480m², composée de trois modules de type « quarter lanceur », « table de street » et « slider ».

Ce jardin a été baptisé ainsi en souvenir du serment prêté le 2 mars 1941, après la prise de Koufra par le général Leclerc. Il stipulait que les armes ne seraient pas déposées avant que le drapeau français n’ait flotté sur les cathédrales de Metz et Strasbourg.

Activités :

Football : 2

Manèges : 1

Skate park : 1

Tables de ping-pong : 2

Toilettes publiques : 1

Wi-fi : 2

Points d’eau potable : 1

Aire de jeux : 1

Basket : 2

Agrés : 1

Ce square offre un jardin partagé géré par l’association L’Oasis de Koufra. Retrouvez plus d’informations sur leur site internet et leur Facebook.

Chiens interdits. Métro : Porte-d’Orléans, ligne 4. Tramway : Porte-d’Orléans, ligne T3a. Velib : Station : 14116, 49 – Station 14120, 7 rue henri barboux – Station 14018, 6 place du 25 aout 1944. Accessible aux personnes à mobilité réduite : Espace vert dont l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est limitée à certaines zones.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©laressourceriecreative