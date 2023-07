Marché de créateurs Square du Palais Melle, 20 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Marché de créateurs jeudi 20 juillet de 16h à 20h square du Palais à Melle, présence de Mohair du Mellois.

Isabelle Saint-Génard, tel 07 83 38 94 97..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 20:00:00. .

Square du Palais

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Designer’s market Thursday July 20 from 4pm to 8pm in Melle’s Square du Palais, with Mohair du Mellois.

Isabelle Saint-Génard, tel 07 83 38 94 97.

Mercado de diseño el jueves 20 de julio de 16.00 a 20.00 h en la plaza del Palacio de Melle, con Mohair du Mellois.

Isabelle Saint-Génard, tel. 07 83 38 94 97.

Designermarkt Donnerstag, 20. Juli, 16-20 Uhr Square du Palais in Melle, Präsenz von Mohair du Mellois.

Isabelle Saint-Génard, Tel. 07 83 38 94 97.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois