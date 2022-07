Faust, opéra en plein-air Square du damier Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

L’histoire de Faust en plein-air ! Revisité par Julien Lamour cet opéra participatif s’adresse à tous pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre. Square du damier Impasse Maryse Bastié 91160 Longjumeau Balizy Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération Bus Opéra. Dimanche 18 septembre, l’Opéra de Massy présente Faust dans une mise en scène de Julien Lamour. En plein air, les chanteurs seront accompagnés d’un orchestre symphonique de 40 musiciens. Cette action permet à l’Opéra de Massy de sensibiliser tous les publics à l’art lyrique. L’Histoire

Le Docteur Faust, vieux savant fatigué de la vie, songe à en finir une bonne fois pour toutes lorsque Méphistophélès, le Diable, lui apparaît en chair et en os : rusé, il fait signer à Faust un pacte qui lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme. Séduit par l’image de Marguerite, que Satan lui a fait apparaître pour le convaincre, Faust part sur le champ séduire la belle, qui offrira peu de résistance à ses riches cadeaux et à ses élans amoureux. Méphistophélès, bien sûr, ne manque pas de coller à ses pas et d’anticiper ses moindres désirs. Séduite et aussitôt abandonnée par Faust, Marguerite tue l’enfant qu’elle a eu de lui. Emprisonnée pour son crime, elle donnera sa propre vie pour sauver son âme, malgré les efforts contraires du Diable pour en faire – comme Faust – sa propre créature. Un projet pédagogique réalisé avec le soutien de : Agglomération Paris Saclay, Villes des Ulis, Longjumeau et Massy, Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Massy (AROM). Distribution Direction musicale : Franck Chastrusse-Colombier

Mise en scène : Julien Lamour

Marguerite : Julie Cherrier-Hoffman

Faust : Luca Lombardo

Méphistophélès : Guillaume Dussau

Valentin : Anas Séguin

Association Symphonique de Paris

Classe CHAM Vocale du collège Condorcet de Dourdan

Enfant de DEMOS Chœur amateur

Choeur amateur

