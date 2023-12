Cet évènement est passé Cercle de chant et méditation spécial Noël Square du château Surgères Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Cercle de chant et méditation spécial Noël
Square du château
Surgères, 24 décembre 2023, Surgères.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 15:30:00

fin : 2023-12-24 Voix d’Aunis vous propose des chants de Noëls grégoriens et traditionnels, à cappella et chants méditatifs d’Hildegarde de Bingen avec Fabienne Cellier-Triguel, soprano.

En libre écoute..

Square du château Église Notre Dame de Surgères

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

