Visite commentée d’un monument commémoratif de la guerre de 1870 Square du 94ème régiment d’infanterie Batilly Catégories d’Évènement: Batilly

Meurthe-et-Moselle Visite commentée d’un monument commémoratif de la guerre de 1870 Square du 94ème régiment d’infanterie Batilly, 17 septembre 2023, Batilly. Visite commentée d’un monument commémoratif de la guerre de 1870 Dimanche 17 septembre, 15h00 Square du 94ème régiment d’infanterie Entrée libre Visite commentée du monument commémoratif de 1892. Découvrez son historique et ses transformations.

Vous pourrez également découvrir une exposition photographique sur la guerre de 1870 et sur le monument aux morts actuel. Square du 94ème régiment d’infanterie 54980 Batilly Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33382226413 https://communedebatilly.fr Ce monument commémoratif de 1892 a été érigé à l’initiative du général Geslin à la gloire du 94ème régiment d’infanterie de 1870. Le monument est devenu une nécropole puis le monument aux morts de la commune. Accès par le parking de la place de l’église à Batilly. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Mairie de Batilly Détails Catégories d’Évènement: Batilly, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Square du 94ème régiment d'infanterie Adresse 54980 Batilly Ville Batilly Departement Meurthe-et-Moselle Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Square du 94ème régiment d'infanterie Batilly

Square du 94ème régiment d'infanterie Batilly Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batilly/