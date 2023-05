Commémoration du 8-Mai 1945 Square du 8-mai 1945 Saint-Firmin des Vignes Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Firmin des Vignes Commémoration du 8-Mai 1945 Square du 8-mai 1945, 8 mai 2023, Saint-Firmin des Vignes. Commémoration du 8-Mai 1945 Lundi 8 mai, 10h45 Square du 8-mai 1945 Le lundi 8 mai se déroulera la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.

Rassemblement à 10h45 au square du 8-Mai 1945 à l’angle de la rue de la Coopérative et de la rue des Barres, à Saint-Firmin-des-Vignes.

En présence des associations patriotiques et de jeunes représentants de la Maison des jeunes d’Amilly. Un cortège se formera ensuite vers le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Square du 8-mai 1945 Amilly 45200 rue des barres Saint-Firmin des Vignes 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

