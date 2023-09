Balade nocturne de Libourne Square du 15e Dragon Libourne, 16 septembre 2023, Libourne.

Balade nocturne de Libourne Samedi 16 septembre, 20h00 Square du 15e Dragon 8 € adulte. Gratuit -10 ans. Sur inscription.

Profitez d’une promenade architecturale autour des monuments phares de Libourne.

Rendez-vous au kiosque de la Place Joffre, lieu emblématique de la ville, puis poursuivez vers l’église Saint-Jean-Baptiste pour découvrir le Sainte-Epine pour terminer sur la place Abel Surchamp et dans l’hôtel de ville.

Square du 15e Dragon 33500 Libourne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

