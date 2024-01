L’Escale du Live, le salon du livre de Bordeaux Square Dom Bedos Bordeaux, vendredi 5 avril 2024.

L’Escale du Live, le salon du livre de Bordeaux Le plus grand salon du livre de Bordeaux revient au Square Dom Bedos du 5 au 7 avril 2024 ! 5 – 7 avril Square Dom Bedos Billetterie en ligne.

Explorez la littérature

L’Escale du livre invite public et professionnels à participer à trois jours de découvertes littéraires !

Une littérature à écouter et à voir sur scène, à vivre au travers d’ateliers, lectures et soirées et à questionner et à imaginer lors de grands entretiens et débats.

Un programme au service de la création artistique et de la diversité qui porte une littérature éclectique et exigeante alliant grands noms et nouveaux talents de la littérature française et étrangère, graphique et jeunesse.

Deux grandes librairies, pour flâner, feuilleter et s’offrir les nouveautés littéraires, pour échanger et partager avec des libraires de la région et des éditeurs indépendants.

Infos pratiques

Cette année, rendez-vous du 5 au 7 avril 2024, Quartier Sainte-Croix, Square Dom Bedos à Bordeaux.

Square Dom Bedos Rue Jacques d'Welles, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

