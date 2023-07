Bordeaux Open Air x Marsatac Square Dom Bedos Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux Open Air x Marsatac Square Dom Bedos Bordeaux, 3 septembre 2023, Bordeaux. Bordeaux Open Air x Marsatac Dimanche 3 septembre, 15h00 Square Dom Bedos Gratuit. Célébrer la rentrée avec le festival le plus chaud de la cité Phocéenne, ça vous tente ?

Pour le retour dans ce bon vieux Square Dom Bedos, c’est Marsatac qui prend les rênes de notre programmation avec un line-up au carrefour d’influences aussi diverses que variées. Line-up Goldie B

Jensen Interceptor Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeauxopenair.fr/evenement/marsatac/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T15:00:00+02:00 – 2023-09-03T20:00:00+02:00

2023-09-03T15:00:00+02:00 – 2023-09-03T20:00:00+02:00

