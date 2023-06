Le Choeur Voyageur en concert Square Dom Bedos Bordeaux, 14 juin 2023, Bordeaux.

Le Choeur Voyageur en concert Mercredi 14 juin, 20h00 Square Dom Bedos Entrée libre.

Comme d’habitude, laissez-vous surprendre par un répertoire varié, un entre-acte gourmand, de la bonne humeur et des sourires.

Vous n’avez qu’à vous installer confortablement et nous nous occupons du reste. Amenez votre pique-nique, nous fournissons les tables, les chaises, et la musique :D Nous espérons vous voir nombreux !

Square Dom Bedos Square Dom Bedos Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

concert pique-nique