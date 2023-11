Stand au profit du Téléthon Square des Tailles rottes Naintré, 26 novembre 2023, Naintré.

Stand au profit du Téléthon Dimanche 26 novembre, 09h00 Square des Tailles rottes tout à 2€

Vente de gâteaux et divers objets au profit de l’AFM Téléthon

Programme de diverses animations les 2 et 3 décembre à la salle des fêtes de Naintré.

Animationds sportives et ludiques de 8h à 22h

Square des Tailles rottes Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré 86530 près du centre commercial Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « labarque@labarque-naintre.org »}] Petit espace ombragé de détente et de lecture avec une boite à livres disponible au public dans une ancienne cabine téléphonique anglaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00

TELETHON NAINTRE