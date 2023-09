Cet évènement est passé Après-midi jouons en famille Square des Hortensias Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Après-midi jouons en famille Square des Hortensias Olivet, 13 septembre 2023, Olivet. Après-midi jouons en famille Mercredi 13 septembre, 15h00 Square des Hortensias Gratuit Dans le cadre du carrefour des parents. Square des Hortensias rue des Hortensias 45100 Orléans Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/solidarite/prevention-reussite/carrefour-des-parents »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T15:00:00+02:00 – 2023-09-13T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Square des Hortensias Adresse rue des Hortensias 45100 Orléans Ville Olivet Departement Loiret

