Présentation du Jardin Partagé + Atelier rempotage / bouturage Dimanche 4 juin, 10h00 Square des Français Libres Entrée libre.

Nous vous proposons une présentation du jardin et de l’association de quartier, ainsi qu’un atelier de bouturage et de rempotage.

Distribution de graines recoltées au jardin.

Dimanche 4 juin, de 10h à 15h.

Square des Français Libres Avenue des Français Libres – Quartier Saint-Hélier à Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.facebook.com/associationsainthelier/ [{« type »: « email », « value »: « squaredesfrancaislibres@hotmail.com »}] Au sein du square des Français Libres, une petite parcelle est dédiée à un jardin partagé, entretenu par une association de quartier. On y fait pousser des petits fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Et quelques fleurs aussi, pour le plaisir des yeux et des pollinisateurs. Le jardin est librement accessible toute l’année. Accès par les transports en commun (Arrêt Laennec : lignes de bus C1, C2 et 11 ; ou Métro Gares – lignes a et b)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00