Villeneuve-d'Ascq Célébration du 46e anniversaire du retour des cendres du soldat inconnu Square des anciens combattants Villeneuve-d’Ascq, 16 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Célébration du 46e anniversaire du retour des cendres du soldat inconnu Lundi 16 octobre, 18h00 Square des anciens combattants Entrée libre Lundi 16 octobre 2023 à 18h se tiendra la cérémonie de célébration du 46e anniversaire du retour des cendres du soldat inconnu au square des anciens combattants (à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue de Babylone, Flers-Breucq). Square des anciens combattants Avenue de Paris, 59491, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Sart-Babylone Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

