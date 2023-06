Journée nationale en la mémoire des Anciens Combattants de la guerre d’Indochine Square des anciens combattants Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Journée nationale en la mémoire des Anciens Combattants de la guerre d’Indochine Square des anciens combattants Villeneuve-d’Ascq, 8 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée nationale en la mémoire des Anciens Combattants de la guerre d’Indochine Jeudi 8 juin, 18h00 Square des anciens combattants Le jeudi 8 juin 2023 à 18h aura lieu la journée nationale en la mémoire des Anciens Combattants de la guerre d’Indochine au square des Anciens combattants de Flers Breucq. A l’issue de la cérémonie, une réception est offerte par la ville, à la Maison de quartier Pasteur. Square des anciens combattants Avenue de Paris, 59491, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Sart-Babylone Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

