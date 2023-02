Journée nationale du souvenir square des anciens combattants d’Afrique du Nord Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée nationale du souvenir square des anciens combattants d’Afrique du Nord, 19 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée nationale du souvenir Dimanche 19 mars, 11h00 square des anciens combattants d’Afrique du Nord Dimanche 19 mars 2023 à 11h aura lieu la commémoration à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc au square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord square des anciens combattants d’Afrique du Nord Avenue de Paris 59650 Villeneuve d’ascq Sart-Babylone Villeneuve-d’Ascq 59 491 Nord Hauts-de-France Dimanche 19 mars 2023 à 11h aura lieu la commémoration de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc au square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue de Babylone. Programme : Cérémonie officielle

Lecture du manifeste national par un représentant de la FNACA

Lecture du message de Patricia Mirailles, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants par Maryvonne Girard A l’issue de la cérémonie, une réception sera offerte au Foyer Pasteur, rue de Babylone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T11:00:00+01:00

2023-03-19T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu square des anciens combattants d'Afrique du Nord Adresse Avenue de Paris 59650 Villeneuve d'ascq Sart-Babylone Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville square des anciens combattants d'Afrique du Nord Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

square des anciens combattants d'Afrique du Nord Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Journée nationale du souvenir square des anciens combattants d’Afrique du Nord 2023-03-19 was last modified: by Journée nationale du souvenir square des anciens combattants d’Afrique du Nord square des anciens combattants d'Afrique du Nord 19 mars 2023 square des anciens combattants d'Afrique du Nord Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord