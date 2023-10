Cet évènement est passé FÊTE DES SQUARES #3 – Chœur(s) Square de verdure Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes FÊTE DES SQUARES #3 – Chœur(s) Square de verdure Rennes, 23 juin 2023, Rennes. FÊTE DES SQUARES #3 – Chœur(s) Vendredi 23 juin, 19h00 Square de verdure Gratuit « Cette rumeur là vient de la ville ». Ce n’est pas du Verlaine mais bien les voix du chœur des Longs Champs qui s’unissent chaque mercredi depuis septembre. Ce chœur se compose d’une quarantaine d’adultes amateurs et de musicien(ne)s qui se retrouvent pour partager les émotions des musiques du monde sous la houlette de leur chef de chœur Aurélien Daniélo. Le temps d’une soirée, vous apprécierez différentes langues et tonalités. De l’hébreu au Portugais en passant par l’anglais et bien d’autres encore… La musique rassemble partout dans le monde alors venez voyager avec nous et laissez vous entraîner par cette diversité ! Lors de ce concert, vous pourrez également écouter les merveilleux chants des enfants de l’école élémentaire Jean Rostand et la chorale du Bois Perrin nous rejoindra en fin de concert pour les chants commun. Square de verdure 48 Square Louis Boulanger, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

