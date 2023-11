Cérémonie Patriotique Square de Verdun Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Cérémonie Patriotique Square de Verdun Senlis, 5 décembre 2023, Senlis. Cérémonie Patriotique Mardi 5 décembre, 10h00 Square de Verdun MORTS POUR LA FRANCE » PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET TUNISIE Square de Verdun Cours Boutteville, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T10:00:00+01:00 – 2023-12-05T10:30:00+01:00

2023-12-05T10:00:00+01:00 – 2023-12-05T10:30:00+01:00 MORTS POUR LA FRANCE » PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET TUNISIE Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Square de Verdun Adresse Cours Boutteville, Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Square de Verdun Senlis latitude longitude 49.205725;2.591486

Square de Verdun Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/