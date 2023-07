Cérémonie patriotique Square de Verdun Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Cérémonie patriotique Square de Verdun Senlis, 14 juillet 2023, Senlis. Cérémonie patriotique Vendredi 14 juillet, 10h00 Square de Verdun Entrée libre Square de Verdun Cours Boutteville, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T11:00:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T11:00:00+02:00 Commémoration Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Square de Verdun Adresse Cours Boutteville, Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Square de Verdun Senlis

Square de Verdun Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/