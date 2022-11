Cérémonie patriotique Square de Verdun Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Cérémonie patriotique Square de Verdun, 5 décembre 2022, Senlis. Cérémonie patriotique Lundi 5 décembre, 10h00 Square de Verdun

Entrée libre et gratuite

Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Square de Verdun Cours Boutteville, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Cérémonies commémoratives à 10h, au Monument aux Morts, square de Verdun, à 10h30 au Monument Franco-Marocain, Place du 3ème Houzards.

Rassemblement des personnalités et des délégations patriotiques à 9h45 au square de Verdun. Les cérémonies seront clôturées par le verre de l’amitié dans la cour

du Centre Technique Municipal sis Avenue Albert 1er.

