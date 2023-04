Fête mondiale du jeu Square de l’Abbé Derry, 27 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Fête mondiale du jeu Samedi 27 mai, 14h00 Square de l’Abbé Derry Entrée libre

SAMEDI 27 MAI

À PARTIR DE 14h00 – LUDOTHÈQUE

Venez fêter les jouets, jeux de société et jeux vidéo !

Le samedi du dernier week-end de mai aura lieu la Fête Mondiale du Jeu. Encore une fois, la Ludothèque proposera des jeux en intérieur et en extérieur pour proposer de quoi jouer pour tous !

Au programme :

Des jeux de construction XXL, pour modeler son imaginaire ;

Des parcours de motricité géants, pour se balader, escalader, explorer ;

Un circuit de tomobiles et de porteurs, pour pouvoir faire la course ;

Des jeux vidéo, en intérieur, du rétro au nouveau, sur petits écrans ou sur des écrans de vidéo projecteurs, avec des consoles de salon ou portables ;

Des jeux de société surdimensionnés, pour jouer de manière démesurée ;

Des jeux de société à disposition pour tous ;

Et encore plus de jouets pour tous les âges !

Les partenaires des Espaces Ludiques Isséens seront également présents pour proposer des activités et rendre cette journée encore plus exceptionnelle !

– Musée de la Carte à Jouer, Espace Icare, Organisme Municipal des Sports –

Accès libre et gratuit

Pour l’occasion, le prêt de jeux à la Ludothèque sera exceptionnellement impossible, seuls les retours des document seront possibles.

Square de l'Abbé Derry 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

(c) Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux