Démonstration et atelier poterie
Square de l'Abbaye
Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne Démonstration et atelier poterie Square de l’Abbaye Lagny-sur-Marne, 16 septembre 2023, Lagny-sur-Marne. Démonstration et atelier poterie 16 et 17 septembre Square de l’Abbaye Une démonstration de poterie suivie d’un atelier poterie sera présentée par l’Ecole des Beaux Arts de Marne et Gondoire Square de l’Abbaye 7 Cour de l’Abbaye, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

