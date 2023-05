BISOU Square de la Salamandre, 11 juin 2023, Paris.

BISOU Dimanche 11 juin, 15h30 Square de la Salamandre entrée libre

BISOU est un vaste laboratoire de la relation à deux, une exploration du duo amoureux et amical. Six êtres expérimentent pour comprendre ce que c’est qu’exister face à quelqu’un•e, coexister, et ce que l’on peut en garder. D’expérience en expérience, iels essaient de s’emparer de codes qui leur échappent.

BISOU est un spectacle de théâtre physique et gestuel à la lisière de la danse, le mouvement s’accompagne aussi de nos textes et paroles intimes. Musical, il est traversé de créations originales ainsi que de reprises de chansons qu’on écoutait avec nos parents dans la voiture.

BISOU propose une exploration du duo, pour tous les publics, dans un esprit cartoonesque, tendre et cruel à la fois.

Square de la Salamandre Square de la Salamandre 75020 Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T15:30:00+02:00 – 2023-06-11T16:30:00+02:00

théâtre physique geste

Jean-Claude Kagan @pietonparisien