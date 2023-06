Culture Autrement – Compagnie QUAI 6 – Court à 4 Square de la Roquette Paris, 1 septembre 2023, Paris.

Culture Autrement – Compagnie QUAI 6 – Court à 4 Vendredi 1 septembre, 18h00 Square de la Roquette Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com / 06 26 65 85 35

Court à 4 explore le rôle du jeu en tant que vecteur de sociabilité et révélateur d’identités individuelles et collectives. Ce quatuor met en lumière les liens, les codes, les rapports de pouvoir et de compétitivité qui émergent à travers les jeux, tout en soulignant la liberté de réinvention et d’expression qu’ils offrent. À travers la construction de spécificités du corps et d’un langage corporel commun, les quatre interprètes invitent à réfléchir sur la construction de soi et l’appartenance au sein d’un groupe.

Romane Piffaut a été formée à la danse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon où elle a traversé le répertoire de plusieurs chorégraphes tels que Maguy Marin, Lali Ayguadé, Pina Bausch ou encore Sidi Larbi Cherkaoui. Depuis, elle travaille avec plusieurs chorégraphes, Jazmin Londono, Ana Adam, Khalid Benghrib, Léa Leclerc, Bouziane Bouteldja, Said Haddaji, Capucine Lucas… En parallèle elle co-fonde la compagnie QUAI 6. Par ses différentes créations, elle tente de mettre en avant sa recherche qui s’articule autour de l’influence des territoires, des groupes sociaux (primaire et secondaire), sur la construction et le développement d’un individu.

Square de la Roquette 133 rue de la Roquette 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T18:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00

