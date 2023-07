Visite guidée Vire au moyen-âge Square de la résistance Vire Normandie, 19 août 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une visite guidée sur le thème de « Vire au moyen-âge ». L’année 1944 et les tragiques bombardements ont longtemps

éclipsé l’histoire médiévale de Vire, mais elle fut pendant de nombreux siècles une riche cité fortifiée. Venez découvrir l’histoire et les traces bien visibles de ce passé : donjon, tours, église

Notre Dame et Porte horloge. Rendez vous le samedi 19 aout à 14h30, à l’Office de Tourisme de Vire. Réservation obligatoire..

2023-08-19 14:30:00 fin : 2023-08-19 . .

Square de la résistance

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Pays de Vire tourist office offers a guided tour on the theme of « Vire in the Middle Ages ». For a long time, 1944 and the tragic bombardments

vire?s medieval history, but for many centuries it was a rich fortified town. Come and discover the history and visible traces of this past: keep, towers, church

Notre Dame church and clock gate. Meet on Saturday August 19 at 2.30pm, at the Vire Tourist Office. Booking essential.

La Oficina de Turismo del País de Vire propone una visita guiada sobre el tema « Vire en la Edad Media ». Durante mucho tiempo, 1944 y los trágicos bombardeos ensombrecieron la historia medieval de Vire

la historia medieval de Vire, pero durante muchos siglos fue una rica ciudad fortificada. Venga a descubrir la historia y las huellas bien visibles de este pasado: torre del homenaje, torres, iglesia

Iglesia de Notre Dame y la puerta del reloj. Cita el sábado 19 de agosto a las 14h30 en la Oficina de Turismo de Vire. Imprescindible reservar.

Das Fremdenverkehrsamt der Region Pays de Vire bietet Ihnen eine Führung zum Thema « Vire im Mittelalter » an. Das Jahr 1944 und die tragischen Bombenangriffe haben Vire lange Zeit in Vergessenheit geraten lassen

die mittelalterliche Geschichte von Vire wurde von den Bombenangriffen überschattet, obwohl die Stadt über viele Jahrhunderte hinweg eine reiche befestigte Stadt war. Entdecken Sie die Geschichte und die gut sichtbaren Spuren dieser Vergangenheit: Bergfried, Türme, Kirche,..

Notre Dame und Porte horloge. Treffpunkt ist am Samstag, den 19. August um 14:30 Uhr am Fremdenverkehrsamt von Vire. Reservierung erforderlich.

