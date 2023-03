A la recherche de l’ET tout vert de Nevers : la Perruche à collier Square de la Résistance Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

A la recherche de l’ET tout vert de Nevers : la Perruche à collier Square de la Résistance, 30 avril 2023, Nevers. A la recherche de l’ET tout vert de Nevers : la Perruche à collier Dimanche 30 avril, 09h00 Square de la Résistance Gratuit, Sur inscription Découvrez la Perruche à collier de Nevers ! Depuis 2017, une petite population de Perruches à collier s’est installée en centre ville. Lors de cette activité, la LPO-BFC vous aidera à repérer ce très bel oiseau loquace mais pas si facile à observer dans de bonnes conditions.

Une promenade en ville, du Square de la Résistance au Parc Roger Salengro en passant par les abords de la Préfecture. Square de la Résistance Square de la Résistance Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « nievre@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

