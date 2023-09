Bordeaux Métropole Rugby Tour square de la république Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Bordeaux Métropole Rugby Tour square de la république Bassens, 20 octobre 2023, Bassens. Bordeaux Métropole Rugby Tour 20 – 22 octobre square de la république Du 20 au 22 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 17h, Square de la République (avenue Jean Jaurès)

Le « Bordeaux Métropole Rugby Tour » vient à la rencontre des habitants jusqu’à la fin de la compétition.

Au programme : photobooth, console de jeux et informations sur tout ce qui se déroule sur la Métropole autour de la compétition.

Renseignements : rugby2023.bordeaux-metropole.fr square de la république square de la république 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://rugby2023.bordeaux-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00 #Bassens Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu square de la république Adresse square de la république 33530 bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville square de la république Bassens latitude longitude 44.900242;-0.516903

square de la république Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/