Dernière escale Maritimes square de la république Bassens, 5 octobre 2023, Bassens.

Dernière escale Maritimes Jeudi 5 octobre, 19h00 square de la république

Écoute des souvenirs des anciens, ouverture des portes du container, images d’archives et projection de « On attend les voyages » sur les flancs et à l’intérieur du container.

square de la république square de la république 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

maritimes olivier crouzel

© Olivier Crouzel