« Maritimes » escale #3 square de la république Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

« Maritimes » escale #3 square de la république, 22 avril 2023, Bassens. « Maritimes » escale #3 Samedi 22 avril, 16h30 square de la république « Des images anciennes, un nom sur un bateau qui raconte le destin d’une femme océanographe, des mouvements entre cordes et feux, des personnages et des légendes, et toutes les aventures précédentes… »

Projections sur le container et film des 3 escales à l’intérieur. square de la république square de la république 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T16:30:00+02:00 – 2023-04-22T21:00:00+02:00

2023-04-22T16:30:00+02:00 – 2023-04-22T21:00:00+02:00 faites numérique sophie poirier

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu square de la république Adresse square de la république 33530 bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville square de la république Bassens

square de la république Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

« Maritimes » escale #3 square de la république 2023-04-22 was last modified: by « Maritimes » escale #3 square de la république square de la république 22 avril 2023 Bassens square de la république Bassens

Bassens Gironde