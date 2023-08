Vide-greniers Square de la Rapita Brives-Charensac, 3 septembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Bords de Loire près de la médiathèque

Organisé par le comité de jumelage.

2023-09-03 07:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Square de la Rapita

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the banks of the Loire near the médiathèque

Organized by the twinning committee

A orillas del Loira, cerca de la mediateca

Organizado por el comité de hermanamiento

Ufer der Loire in der Nähe der Mediathek

Organisiert vom Partnerschaftskomitee

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay