La Flûte enchantée sur grand écran en Direct ! Square de la patte d’oie, 26 mai 2023, Reims.

La Flûte enchantée sur grand écran en Direct ! Vendredi 26 mai, 21h00 Square de la patte d’oie Entrée libre

C’est une occasion unique de vivre l’expérience d’un opéra en direct, dans une ambiance conviviale et immersive.

Imaginez-vous plonger dans un univers fantastique, peuplé de personnages mystérieux, de magie et de musique envoûtante.

C’est exactement ce que vous réserve cette œuvre incroyable.

La musique de Mozart vous transportera dans un monde coloré rempli de rebondissements et d’aventures.

Vous découvrirez l’histoire de Tamino et de Pamina, deux amants qui doivent surmonter de nombreux obstacles pour être ensemble, tout en affrontant des ennemis puissants et envoûtants.

« La Flûte Enchantée » est une œuvre accessible et ludique qui saura captiver et émerveiller les plus jeunes comme les plus âgés.

Alors, laissez-vous envoûter par cette expérience unique, remplie de couleurs, de magie et de musique.

La diffusion en direct aura lieu le vendredi 26 mai à 21h sur l’Aire Minérale du Parc de la Patte d’Oie.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce moment unique.

N’oubliez pas d’arriver tôt pour profiter de l’ambiance avant le début de la représentation et d’une soirée de divertissement.

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion et partager cette expérience mémorable de « La Flûte Enchantée » de Mozart sur grand écran !

Square de la patte d’oie 73 Bd du Général Leclerc, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T21:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00

Opéra Mozart