Cet évènement est passé Danses folkloriques avec La Ronde d’Herblay Square de la Libération Herblay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Herblay-sur-Seine

Val-d'Oise Danses folkloriques avec La Ronde d’Herblay Square de la Libération Herblay-sur-Seine, 16 septembre 2023, Herblay-sur-Seine. Danses folkloriques avec La Ronde d’Herblay Samedi 16 septembre, 15h30 Square de la Libération Laissez-vous porter par les rythmes entrainants des musiciens et entrez dans la ronde ! Aux côtés des danseurs en tenue traditionnelle, partez pour un voyage dansant à travers la France d’antan, entre une bourrée berrichonne et une danse bretonne. Square de la Libération Place de la libération 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 La Butte de la Tuile Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Herblay-sur-Seine, Val-d'Oise Autres Lieu Square de la Libération Adresse Place de la libération 95220 Herblay-sur-Seine Ville Herblay-sur-Seine Departement Val-d'Oise Lieu Ville Square de la Libération Herblay-sur-Seine latitude longitude 48.990966;2.167534

Square de la Libération Herblay-sur-Seine Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herblay-sur-seine/