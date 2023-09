Cet évènement est passé Exposition « Place de la Libération, l’agora herblaysienne » Square de la Libération Herblay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Herblay-sur-Seine

Val-d'Oise Exposition « Place de la Libération, l’agora herblaysienne » Square de la Libération Herblay-sur-Seine, 16 septembre 2023, Herblay-sur-Seine. Exposition « Place de la Libération, l’agora herblaysienne » Samedi 16 septembre, 10h00 Square de la Libération Animée, pittoresque et surtout intemporelle, la place de la Libération livre des siècles d’histoire(s). Du 18ème siècle à nos jours, cette place publique au croisement des rues du centre historique de la ville est un lieu incontournable de rendez-vous, le théâtre de rencontres. De grange dîmière à mairie-école, puis place du marché, l’usage de la place a évolué au fil du temps, jusqu’à sa transformation récente en jardin public.

Avec une rétrospective des commerces de la place de la Libération et de la place des Etaux qui animaient les lieux au début du 20ème siècle.

Animation musicale par L’Orphéon à 14h Square de la Libération Place de la libération 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 La Butte de la Tuile Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Ville d’Herblay-sur-Seine Détails Catégories d’Évènement: Herblay-sur-Seine, Val-d'Oise Autres Lieu Square de la Libération Adresse Place de la libération 95220 Herblay-sur-Seine Ville Herblay-sur-Seine Departement Val-d'Oise Lieu Ville Square de la Libération Herblay-sur-Seine latitude longitude 48.990966;2.167534

Square de la Libération Herblay-sur-Seine Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herblay-sur-seine/