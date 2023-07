Soirée éclade et feu d’artifice Square de la Lanterne Rancon, 13 juillet 2023, Rancon.

Rancon,Haute-Vienne

Repas éclade (moules cuites sur les aiguilles de pin) ou grillades – frites suivi d’un feu d’artifice et d’un bal..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Square de la Lanterne

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Eclade (mussels cooked on pine needles) or grill and French fries followed by fireworks and a dance.

Eclade (mejillones cocidos sobre agujas de pino) o parrillada y patatas fritas seguidas de fuegos artificiales y un baile.

Mahlzeit Eclade (auf Kiefernnadeln gekochte Muscheln) oder Grill – Pommes Frites, gefolgt von einem Feuerwerk und einem Tanz.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Pays du Haut Limousin