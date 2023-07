Virées de Trignac Square de la Commune de Paris, Place de la Mairie, 44570 Trignac Trignac, 17 septembre 2023, Trignac.

LES VIREES DE TRIGNAC

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

de 10h à 12h : cinq parcours

(départ Place de la Mairie) :

• Découverte de la biodiversité urbaine (avec le Parc Naturel Régional de Brière)

• Histoire et lieux emblématiques du sport à Trignac (avec l’ATLC – La Maison du Patrimoine)

• Le Brivet et ses méandres, balades en canoë (avec le Brivet Canoë Kayak)

• Les Forges : hier, aujourd’hui, et demain ? (avec La Belle Industrielle)

• Déambulation dessinée au Stade de Trignac (avec M’dame Sonia, plasticienne)

à 12h30 : Apéro-concert – Square de la Mairie

(c) Ville de Trignac – Karima Sky Photographie