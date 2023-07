FEU D’ARTIFICE Square de Boston Laval, 14 juillet 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Pour la fête nationale, un feu d’artifice sera tirer et visible depuis le Square de Boston.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Square de Boston

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



For Bastille Day, a fireworks display will be visible from Boston Square

Para celebrar el Día de la Bastilla, habrá un espectáculo de fuegos artificiales en Boston Square

Am Nationalfeiertag wird ein Feuerwerk abgebrannt, das vom Boston Square aus zu sehen ist

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire