Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Jeux au Square Daviais Square Daviais, Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Entrée libre Cet évènement fait partie intégrante de 1 Hall 1 Artiste sur l'île Feydeau. Retrouvez toutes les autres animations ici. Samedi – Jeux d'Étal Développement de loisir, promotion du patrimoine ludique et culturel, et rendre le jeu en bois accessible à tous,

Organiser des rencontres et des animations autour du jeu,

Participer à des festivités, fêtes d’école, animations en maison de retraite, IME ou autre organisme intéressé,

Fabriquer des jeux en bois, effectuer location, vente et organisation de manifestations sportives dans l’objectif du développement de l’association. Dimanche – la Sauce Ludique La Sauce Ludique est une compagnie de jeu mobile qui a pour vocation d’amener le jeu dans des structures ou dans l’espace public à travers l’installation d’espaces originaux. Square Daviais, Nantes square daviais nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-pays-de-la-loire/events/ile-feydeau-1-hall-1-artiste-9960200 »}] A proximité de la place du commerce, arrêt tram ligne 1 « commerce » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

