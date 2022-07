Visite « Sur les traces de Nantes, port négrier » Square Daviais, Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Balade urbaine à la découverte du Nantes du 18e siècle Square Daviais, Nantes square daviais nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire A proximité de la place du commerce, arrêt tram ligne 1 « commerce » Partez sur les traces du port de Nantes au 18e siècle d’où partirent près de 1 800 expéditions à destination de l’Afrique dans le cadre de la traite atlantique. De l’île Feydeau au Mémorial de l’abolition de l’esclavage, découvrez l’histoire de la ville, à travers l’architecture des bâtiments et les façades des hôtels particuliers.

