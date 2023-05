Visite de jardins partagés et collectifs Square Dalimier, 3 juin 2023, Corbeil-Essonnes.

Visite de jardins partagés et collectifs 3 et 4 juin Square Dalimier Entrée libre aux horaires indiqués

Visite des jardins partagés : jardins d’écoles, jardins familiaux, …ou quand le jardin prend sens dans le collectif.

« Les jardins partagés représentent une innovation dans l’univers minéral de nos villes. Dans ces espaces à taille humaine, parenthèses de verdure dans un paysage de plus en plus aseptisé, on sème et on plante, mais avant tout, on cultive l’échange et la solidarité. Le jardin devient un laboratoire de petites utopies, où l’expérimentation environnementale va de pair avec la convivialité et la créativité. » Laurence Baudelet – Jardins Partagés – Ed. Terres vivantes

Jardin partagé, potager urbain, jardin de quartier, pédagogique, communautaire… Les jardins collectifs sont de plus en plus nombreux en ville. Gérés par les habitants, en parcelles collectives ou individuelles, ils sont les héritiers des jardins familiaux, anciennement dits jardins ouvriers. Ils sont devenus au fil du temps des lieux où les préoccupations écologiques et éthiques représentent une nouvelle forme d’engagement.

Une carte des jardins partagés et privés ouverts pendant toute la durée du week-end Rendez-vous aux jardins est mis en ligne sur le site de la ville de Corbeil-Essonnes.

Square Dalimier Impasse du Parc 91100 Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Square très fréquenté par la jeunesse dans les années 1950/1960 2 entrées possibles: rue Paul Doumer ou Place Léon Cassé

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

