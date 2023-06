Culture Autrement – L’Ange et L’Archange Square Colbert Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Culture Autrement – L’Ange et L’Archange Mardi 4 juillet, 18h30 Square Colbert Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com

Un trio composé de Clémence Lenoël, Mattéo Di Capua et Philippe Foulon vous présente L’Ange et l’Archange, un programme sur instruments anciens et instruments d’amour à cordes sympathiques.

Ces instruments qui ont été récréés suite à une recherche musicologique et organologie entre Philippe Foulon et son ami Jean-Charles Léon. Au programme, pièces de violes de Marins Marais et sonates d’Archanges Corello tirées d’un manuscrit de la BNF.

Square Colbert 159 rue de Charonne 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T19:30:00+02:00

© Nicolas Poussin