Culture Autrement – Elise Dabrowski – Solo pour voix et contrebasse 1 et 2 juillet Square Colbert Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com

Chanteuse lyrique, contrebassiste, improvisatrice et compositrice, Elise Dabrowski a fait ses débuts à le Maîtrise de Radio France. Au chant, elle se consacre à la création contemporaine. Elle croise régulièrement ses deux instruments (voix et contrebasse) au fil de propositions inédites. Elle est également active sur la scène jazz et musique improvisée en solo et aux côtés d’artistes tels que Louis Sclavis, Bruno Chevillon ou encore Joëlle Léandre. Depuis 2018, est est directrice artistique de TREPAK, structure porteuse de projets de créations.

Dans ce solo, Elise Dabrowski explore toutes les possibilités de la rencontre de sa propre voix et de sa contrebasse. Les pièces sont des compositions originales et des improvisations où la contrebasse et la voix s’entremêlent et se divisent. Mélodies, textures, langages imaginaires ou réels se côtoient. Certaines réminiscences évoquent parfois le jazz, l’opéra : une aventure singulière et profonde.

Square Colbert 159 rue de Charonne 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T19:30:00+02:00

2023-07-02T18:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:30:00+02:00

© Olivier Degen