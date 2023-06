Culture Autrement – Sérénade à trois – Autour des mélodies de Franz Schubert Square Colbert Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Culture Autrement – Sérénade à trois – Autour des mélodies de Franz Schubert Square Colbert Paris, 25 juin 2023, Paris. Culture Autrement – Sérénade à trois – Autour des mélodies de Franz Schubert Dimanche 25 juin, 18h30 Square Colbert Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com Le trio « Sérénade à trois » vous convient à un voyage Autour des mélodies de Franz Schubert, constitué d’arrangements de lieders de Schubert. Avec le chanteur Mathieu de Laubier, le mandoliniste Florentino Calvo et le guitariste Jean Marc Zvellenreuther, vous êtes invités à « redécouvrir » ces mélodies, sous le signe du voyage et des transports de l’âme du coeur. Square Colbert 159 rue de Charonne 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T18:30:00+02:00 – 2023-06-25T19:30:00+02:00

2023-06-25T18:30:00+02:00 – 2023-06-25T19:30:00+02:00 © Les Agents Réunis Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Square Colbert Adresse 159 rue de Charonne 75011 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square Colbert Paris

Square Colbert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Culture Autrement – Sérénade à trois – Autour des mélodies de Franz Schubert Square Colbert Paris 2023-06-25 was last modified: by Culture Autrement – Sérénade à trois – Autour des mélodies de Franz Schubert Square Colbert Paris Square Colbert Paris 25 juin 2023