Opéra Déconfiné Square Chéret Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Opéra Déconfiné Square Chéret Paris, 9 août 2023, Paris. Opéra Déconfiné 9 août – 27 septembre, les mercredis Square Chéret L’Opéra vient à vous directement dans la rue ou en bas de chez vous.

Découvrez des extraits d’opéra thématiques et venez chanter avec

Si le choeur vous en dit, rejoignez notre chorale de quartier naissante Square Chéret Square Chéret 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T16:30:00+02:00 – 2023-08-09T17:00:00+02:00

2023-08-09T16:30:00+02:00 – 2023-08-09T17:00:00+02:00

2023-09-27T16:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:00:00+02:00

