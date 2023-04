Visite du jardin Square Chêne-Tampon asbl – Jardin Pédagogique, 2 juin 2023, Soignies.

Visite du jardin 2 – 4 juin Square Chêne-Tampon asbl – Jardin Pédagogique

Le Square Chêne-Tampon se visite en famille, seul ou en groupe . C’est un lieu ludique et paysagé où il est agréable de se promener, à la découverte des animaux du jardin, tant domestiques que sauvages . La flore y est exubérante et privilégie les espèces et variétés indigènes . C’est un grand jardin nourricier, à l’esthétique travaillée, inspiré de la permaculture . Le Square Chêne-Tampon

a pour mission de promouvoir une pratique du jardinage et du petit élevage respectueux de l’environnement et de la biodiversité .

Durant ces journées, venez visiter le jardin paré de ses décors de contes plus ou moins connus . Chaque conte étant un lien direct avec la nature . Ces décors expriment à la fois la Nature avec un grand “N” mais également la nature des êtres… A méditer ! Vous y découvrirez également notre parcours pédagogique qui explique notre manière de travailler et de concevoir le jardin . ”Mr Cardon, j’ai un cerisier dans mon jardin, il donne bien mais je n’ai jamais de cerises, les oiseaux mangent tout !” “Madame, plantez en un deuxième, un pour les oiseaux, l’autre pour vous !”

Activité proposée :

Accessible toute la journée : – Les contes qui décorent le jardin sont reliés à un QR code donnant accès à un fichier pdf et audio . – Des sons du jardin ont été enregistré dans différentes zone du site, avec un questionnaire à que vous recevrez à l’entrée, tentez de gagner le panier de la journée (savon, graines, sirop maison, entrées gratuites) .

NOTE : 4€ par personne – 2€ pour les enfants de 7 à 12 ans, gratuits pour les moins de 7 ans. www .squarechenetampon .com

Square Chêne-Tampon asbl – Jardin Pédagogique 32, Chaussée Brunehault 7060 Horrues, belgique Soignies 7060 Hainaut Wallonie 0479 59 21 57 Le Square Chêne-Tampon est un jardin expérimental à vocation pédagogique inspiré de la permaculture. Par ses stages, des portes ouvertes et des événements, il promeut des méthodes de culture et d’élevage respectueuses de la nature, des animaux, des hommes, de leur bien-être et de leur santé. C’est un jardin de production alimentaire (fruits-légumes-fleurs-viandes), un jardin d’agrément à l’esthétique soignée. Un jardin botanique (espèces indigènes et exotiques) et naturaliste où les plantes sauvages et cultivées se marient, c’est un lieu de rencontres axé sur le partage des connaissances et la convivialité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

